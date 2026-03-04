CNN: CIA planira naoružati Kurde u Iranu

CIA razvija plan za naoružavanje kurdskih snaga s ciljem poticanja narodnog ustanka u Iranu, naveli su za CNN izvori upoznati s ovim planom.

Prema istim izvorima, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa vodi aktivne razgovore s iranskim opozicionom grupama i kurdskim čelnicima u Iraku o pružanju vojne potpore.

Kurdske oružane skupine u Iranu raspolažu s hiljadama boraca raspoređenih duž iračko-iranske granice, uglavnom u iračkoj regiji Kurdistana. Nekoliko tih grupa već je objavilo saopćenja u kojima nagovještavaju skoru akciju i pozivaju iranske vojne snage da prebjegnu.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) izvodila je napade na kurdske skupine, a u utorak je objavljeno da su njihovi položaji gađani desecima dronova.

U utorak je američki predsjednik Donald Tramp razgovarao s Mustafom Hijrijem, predsjednikom Demokratske stranke iranskog Kurdistana (KDPI), potvrdio je CNN-u visoki iransko-kurdski dužnosnik. KDPI je jedna od grupa koju je IRGC gađao.

Prema istom izvoru, iranske kurdske opozicione snage planiraju u narednim danima sudjelovati u kopnenoj operaciji u zapadnom Iranu.

- Vjerujemo da sada imamo veliku priliku - izjavio je izvor, dodavši da milicije očekuju potporu SAD-a i Izraela.