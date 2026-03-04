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SAD

Američki senatori danas glasaju o ratu s Iranom

Na dnevnom redu je rezolucija o ratnim ovlastima kojom bi se zahtijevalo odobrenje Kongresa prije bilo kakvih daljnjih američkih napada na Iran

Čak Šumer. Anadolija

M. Až.

4.3.2026

Lider demokrata u američkom Senatu Čak Šumer najavio je da će danas biti održano glasanje o politici predsjednika Donalda Trampa prema Iranu, naglašavajući da će svaki senator morati jasno zauzeti stav.

- Danas će svaki senator - baš svaki - odabrati stranu - rekao je Šumer u obraćanju. 

- Stojite li uz američki narod koji je iscrpljen beskonačnim ratovima na Bliskom istoku, ili stojite uz Donalda Trampa i Pita Hegseta dok nas nespretno guraju u još jedan rat? - dodao je.

Na dnevnom redu je rezolucija o ratnim ovlastima kojom bi se zahtijevalo odobrenje Kongresa prije bilo kakvih daljnjih američkih napada na Iran.

Međutim, ta inicijativa, kao i sličan prijedlog zakona koji se očekuje u Zastupničkom domu kasnije ove sedmice, ima male šanse za usvajanje u Kongresu pod kontrolom republikanaca.

Čak i u slučaju da bude izglasana, očekuje se da bi Donald Tramp na takvu odluku uložio veto.

# IRAN
# AMERIČKI SENAT
# SAD
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