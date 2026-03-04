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JAVLJA "AXIOS"

Iran slao poruke SAD-u, ali nije dobio odgovor

Te smo poruke tretirali kao gluposti, rekao je američki zvaničnik

Anadolija

M. Až.

4.3.2026

Iranska vlada posljednjih dana slala je poruke Sjedinjenim Američkim Državama, ali nije dobila nikakav odgovor, piše Axios pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i još jedan izvor.

Prema tim navodima, poruke su poslane posredstvom država u Perzijskom zaljevu i šire u regiji.

- Te smo poruke tretirali kao gluposti - rekao je američki zvaničnik za Axios.

Sjedinjene Američke Države i Iran prošle su sedmice vodile neizravne razgovore o iranskom nuklearnom programu, ali su pregovori prekinuti, nakon čega su u subotu uslijedili američko-izraelski napadi na Iran.

# IRAN
# SAD
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