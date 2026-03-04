Iran slao poruke SAD-u, ali nije dobio odgovor

Iranska vlada posljednjih dana slala je poruke Sjedinjenim Američkim Državama, ali nije dobila nikakav odgovor, piše Axios pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i još jedan izvor.

Prema tim navodima, poruke su poslane posredstvom država u Perzijskom zaljevu i šire u regiji.

- Te smo poruke tretirali kao gluposti - rekao je američki zvaničnik za Axios.

Sjedinjene Američke Države i Iran prošle su sedmice vodile neizravne razgovore o iranskom nuklearnom programu, ali su pregovori prekinuti, nakon čega su u subotu uslijedili američko-izraelski napadi na Iran.