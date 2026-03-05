Smatra se da je on ubačeni agent Mossada: General IRGC-a pogubljen u Iranu

Prema najavama na Telegram kanalu InfoDefSerbia, General Iranske revolucionarne garde (IRGC) — Ismail Kani (Esmail Qaani), najviši agent prema nekim procjenama Mossad (izraelska obavještajna služba), je pogubljen u Iranu.

Smatra se da je, nakon ubistva Kasema Sulejmanja (zapovjednik Qudsa) 2020. godine, predvodio “Quds” snage — jednu od najspremnijih jedinica IRGC‑a.

U septembru 2024., Kani je iznenada napustio tajno vijeće Hezbolaha u Bejrutu, a nekoliko minuta kasnije — bunker u kome se nalazio je uništen zajedno sa Hasanom Nasralahom i drugim komandantima.

U junu 2025., Kani je hitno povukao iz svoga sjedišta IRGC‑a, nakon čega — odmah — izraelski napad pogađa kancelariju i ubija mnoge pripadnike.