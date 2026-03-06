Video / Izraelski tenkovi pogodili bazu UN-a u Libanu

Izraelska vojska izvela je seriju napada na položaje Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, poznatijih kao UNIFIL, što je dovelo do ozbiljne eskalacije napetosti na Bliskom istoku. Incidenti su se dogodili u jeku intenzivnih borbi između izraelskih snaga i Hezbolaha, a najteži udari zabilježeni su na osmatračnice u blizini granice. U nekoliko navrata, izraelski tenkovi direktno su gađali tornjeve i infrastrukturu UN-a, što je rezultiralo ranjavanjem mirovnjaka i značajnom materijalnom štetom na opremi za nadzor.

Ovi događaji uslijedili su nakon što je Izrael službeno zatražio od Ujedinjenih nacija da premjeste svoje trupe iz zona sukoba u južnom Libanu. Izraelska strana tvrdi da Hezbolah koristi prisustvo mirovnih snaga kao zaklon, postavljajući svoje vojne položaje neposredno uz baze UN-a. Ipak, komanda UNIFIL-a odbila je da napusti svoje položaje, naglašavajući da je njihova prisutnost definisana mandatom Vijeća sigurnosti i da imaju obavezu ostati na terenu kako bi pratili stanje ljudskih prava i stabilnost granice.

Međunarodna zajednica reagovala je s velikim ogorčenjem na ove postupke. Države koje doprinose misiji, poput Italije, Francuske i Španije, uputile su direktne proteste Tel Avivu, naglašavajući da su namjerni napadi na mirovne snage neprihvatljivi i predstavljaju teško kršenje međunarodnog prava.

Generalni sekretar UN-a u svom obraćanju podsjetio je da su napadi na plave šljemove potencijalni ratni zločini, dok Izrael i dalje insistira da operacije nisu usmjerene protiv UN-a, već protiv terorističke infrastrukture koja se nalazi u tom području.