Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAVELI RAZLOG

MUP KS zabranio protestnu šetnju za narod Irana u Sarajevu

Prema najavama organizatora, skup podrške trebao je biti održan 7. marta od 13 do 15 sati, a šetnja je planirana na relaciji Sebilj – Vječna vatra

MUP KS zabranio protestnu šetnju za narod Irana. MUP KS

M. Až.

6.3.2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zabranilo je mirnu protestnu šetnju u znak podrške nevinoj djeci i narodu Irana, koja je bila planirana za sutra u Sarajevu.

Prema najavama organizatora, skup podrške trebao je biti održan 7. marta od 13 do 15 sati, a šetnja je planirana na relaciji Sebilj – Vječna vatra.

Organizatori su saopćili da je mirna šetnja zabranjena zbog sigurnosnih razloga.

- Informisani smo da je javni skup podrške ubijenoj djeci i civilima u Iranu zabranjen od strane policije zbog sigurnosnih rizika - naveli su organizatori.

# SARAJEVO
# MUP KS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (76)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.