Video / Hezbolah izveo napade na Izrael

Libanonska militantna grupa Hezbolah saopćila je da je danas izvela napade na sjeverni izraelski grad Kiryat Shmona i na izraelsku mornaričku bazu u Haifi.

U saopćenju za javnost, Hezbolah je naveo da je napad na Kiryat Shmonu izveden oko 21:30 po lokalnom vremenu. Ranije tokom dana, oko 17:30 po lokalnom vremenu, grupa je također lansirala roj dronova prema istom gradu.

Hezbolah je potvrdio i napad na mornaričku bazu u Haifi.