Hezbolah upozorava da neće šutjeti ako Iran bude napadnut

Generalni sekretar Hezbolaha, šeik Naim Kasem, upozorio je u ponedjeljak da bilo kakav napad na Iran neće proći bez odgovora, rekavši da se grupa smatra direktnom metom američko-izraelskih prijetnji protiv Teherana.

- Prijetnja atentatom na vođu je meta stabilnosti i nećemo šutjeti o tome - rekao je Kasem, misleći na iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Prijetnje Iranu

Govoreći putem video snimka okupljenim pristalicama u Bejrutu, Kasem je prikazao trenutne regionalne tenzije kao dio jedinstvenog, koordiniranog napora usmjerenog na potkopavanje pokreta otpora.

- Sjedinjene Američke Države i izraelski entitet povezuju Liban, Gazu, Siriju, Iran i regiju unutar jednog kolonijalnog projekta usmjerenog na napad na svaki projekat otpora i nezavisnosti - rekao je Kasem, dodajući da Hezbolah odbacuje neutralnost suočen s takvim prijetnjama.

Govoreći o prijetnjama iranskom rukovodstvu, Kasem je upozorio da bi svaka eskalacija imala dalekosežne posljedice.

- Svaka prijetnja atentatom na vođu predstavlja prijetnju milionima i ne može se tolerisati - rekao je, dodajući da Hezbollah ima "puno ovlaštenje da učini sve što smatramo prikladnim da se suočimo s tim".

"Najveći udarac SAD i Izraelu"

Kasem je pohvalio Iran kao stub regionalnog otpora, nazivajući Islamsku revoluciju "najvećim udarcem Sjedinjenim Državama i Izraelu".

Potvrdio je pravo Irana na miroljubivu nuklearnu energiju, raketne kapacitete i samoodbranu, upozoravajući da bi "bilo koji rat protiv Irana ovog puta mogao zapaliti regiju".

Vođa Hezbolaha rekao je da su "posrednici" naznačili da Izrael i Sjedinjene Države razmatraju ili napad na Hezbollah, a zatim na Iran, prvo na Iran, a zatim na Hezbolah, ili istovremeni napad na oboje.

Hezbolah, moćna libanonska milicija i politička stranka, funkcionira kao iranska posrednička sila i prima značajnu podršku od Teherana.