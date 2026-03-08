Tramp: "Ne želimo nagodbu s Iranom"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je u subotu da SAD i dalje imaju značajnu prednost nad Iranom i da ne namjeravaju pregovarati s preostalim iranskim rukovodstvom.

- Ne želimo nagodbu - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One.

- Oni bi željeli nagodbu. Mi ne želimo nagodbu - dodao je.

Stiv Vitkof, jedan od glavnih Trampovih izaslanika u pregovorima s Iranom, kazao je da rukovodstvo u Teheranu nije djelovalo "naročito spremno" tokom razgovora prije nego što su SAD pokrenule napade.

- Rekli su meni i Džaredu: nećemo vam diplomatski dati ono što niste mogli uzeti vojno. Zato mislim da će morati promijeniti stav - rekao je Vitkof, misleći na drugog pregovarača i predsjednikovog zeta Džareda Kušnera.

Tokom razgovora s novinarima, Tramp je više puta opisao trenutne američke operacije u Iranu kao "izlet" i naglasio da će pitanja poput rasta cijena goriva i sigurnosti Amerikanaca biti riješena kada se sukob završi.