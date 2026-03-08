Saudijska Arabija objavila snimke presretanja iranskih dronova

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je video u kojem se vidi kako protivzračna odbrana Kraljevine presreće i uništava brojne dronove lansirane posljednjih dana iz Irana.

Iran napada američke ciljeve u Saudijskoj Arabiji od početka izraelsko-američkih udara na Teheran.

Već 3. marta Iran je pogodio Ambasadu SAD-a u Rijadu, nakon čega su Saudijska Arabija i američki predsjednik Donald Tramp najavili odgovor.