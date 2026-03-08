Saudijska Arabija objavila snimke presretanja iranskih dronova

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je video u kojem se vidi kako protivzračna odbrana Kraljevine presreće i uništava brojne dronove lansirane posljednjih dana iz Irana.
Iran napada američke ciljeve u Saudijskoj Arabiji od početka izraelsko-američkih udara na Teheran.
Već 3. marta Iran je pogodio Ambasadu SAD-a u Rijadu, nakon čega su Saudijska Arabija i američki predsjednik Donald Tramp najavili odgovor.
- Ovakvo drsko iransko ponašanje dolazi čak i nakon što je Kraljevina Saudijska Arabija proglasila da neće dozvoliti korištenje svog zračnog prostora niti kopna za napade na Iran - navela je Saudijska Arabija u saopćenju poslije napada.
Kraljevina je ponovila svoje pravo da poduzme sve mjere za zaštitu teritorije, građana i stanovnika, uključujući i "odgovor na ovu agresiju".
Osim Ambasade SAD-a, Iran je u prethodnim danima pogodio i zračnu bazu Prince Sultan, koja je domaćin saudijskim i američkim vojnim snagama. Satelitski snimci u utorak pokazali su da je ta struktura u velikoj mjeri uništena.