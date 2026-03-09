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ŠESTI PUT ODLAZI

Dok Bliski istok gori, Tramp uživa u golfu

U golf odjeći je nadgledao i početne operacije

Tramp ponovo na golfu. X / Screenshot

Dž. R.

9.3.2026

Dok američko-izraelski sukob s Iranom prijeti eskalacijom u širem regionalnom okviru, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je odlučio otići na golf. Ovo je šesti put od početka američkih napada na Iran 28. februara da je Tramp iskoristio priliku za opuštanje na golf terenu.

Prvi put je to uradio prvog dana rata, 28. februara, u golf klubu Trump International u West Palm Beachu. U golf odjeći je nadgledao početne operacije.

Već sljedeći dan je ponovo otišao igrati golf, što je izazvalo kritike zbog optike prvog punog dana rata.

Trećeg dana je ponovo bio na susjednom terenu u Mar-a-Lagu.

Četvrtog dana se ponovo opuštao uz svoj omiljeni sport umjesto povratka u Vašington na brifinge.

Nakon četiri dana pauze, golfu se vratio u subotu kada je otputovao na Floridu, usred tekućih vojnih akcija.

Na terenima Trump National Dorala u Miamiju igrao je šesti put, gdje je bio domaćin samita i prenoćio.

# GOLF
# BLISKI ISTOK
# RAT
# DONALD TRUMP
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