Dok Bliski istok gori, Tramp uživa u golfu

Dok američko-izraelski sukob s Iranom prijeti eskalacijom u širem regionalnom okviru, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je odlučio otići na golf. Ovo je šesti put od početka američkih napada na Iran 28. februara da je Tramp iskoristio priliku za opuštanje na golf terenu.

Prvi put je to uradio prvog dana rata, 28. februara, u golf klubu Trump International u West Palm Beachu. U golf odjeći je nadgledao početne operacije.

Već sljedeći dan je ponovo otišao igrati golf, što je izazvalo kritike zbog optike prvog punog dana rata.