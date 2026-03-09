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NOVI NAPAD

Izraelske odbrambene snage bombardovale Bejrut

Posmatrači ističu da IDF koristi bijeli fosfor u Libanu

Bejrut. Platforma X

B. S.

9.3.2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) izvijestile su da su započele seriju zračnih napada na infrastrukturu koju Hezbolah (Hezbollah) koristi za održavanje svojih financijskih tokova u južnim predgrađima Bejruta. 

Prethodno je izraelska vojska upozorila da će napasti podružnice organizacije Al-Kard (Al-Qard) al-Hasan, koju Hezbolah, prema izvještajima izraelskih medija, koristi kao banku.

Napadi su izvedeni i u općini Goberi (Ghobeiry) u Bejrutu, a snimci s nadzornih kamera prikazuju razaranje objekta koji se, prema informacijama, koristio za aktivnosti Hezbolaha.

Ovi zračni napadi na položaje Hezbolaha u Libanu doveli su do povećanja broja incidenata u pograničnom području, dodatno pogoršavajući situaciju.

U međuvremenu, Human Rights Watch objavio je novi izvještaj u kojem se tvrdi da je Izrael ranije ovog mjeseca koristio bijeli fosfor u napadima na stambene četvrti u južnom Libanu, pružajući dokaze koji potkrepljuju ovu tvrdnju.

# BEJRUT
# IDF
# IZRAEL
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