Izraelske odbrambene snage bombardovale Bejrut

Izraelske odbrambene snage (IDF) izvijestile su da su započele seriju zračnih napada na infrastrukturu koju Hezbolah (Hezbollah) koristi za održavanje svojih financijskih tokova u južnim predgrađima Bejruta.

Prethodno je izraelska vojska upozorila da će napasti podružnice organizacije Al-Kard (Al-Qard) al-Hasan, koju Hezbolah, prema izvještajima izraelskih medija, koristi kao banku.

Napadi su izvedeni i u općini Goberi (Ghobeiry) u Bejrutu, a snimci s nadzornih kamera prikazuju razaranje objekta koji se, prema informacijama, koristio za aktivnosti Hezbolaha.

Ovi zračni napadi na položaje Hezbolaha u Libanu doveli su do povećanja broja incidenata u pograničnom području, dodatno pogoršavajući situaciju.

U međuvremenu, Human Rights Watch objavio je novi izvještaj u kojem se tvrdi da je Izrael ranije ovog mjeseca koristio bijeli fosfor u napadima na stambene četvrti u južnom Libanu, pružajući dokaze koji potkrepljuju ovu tvrdnju.