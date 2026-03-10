Njemački gigant gasi 50.000 radnih mjesta

Kako prenose njemački mediji, profit Folksvagen grupacije drastično je opao prošle godine. Neto dobit je u 2025. godini pala za 44 odsto na 6,9 milijardi evra, saopštio je u utorak proizvođač automobila iz Volfsburga. To je najslabiji rezultat još od „dizel krize“ 2016. godine.

Ukidanje radnih mjesta u Njemačkoj

Glavni razlozi su opterećenja u iznosu od više milijardi evra kod ćerke-firme Porše (Porsche), američke carine, kao i visoki troškovi restrukturiranja koncerna.

Istovremeno, Volkwagen planira dalja ukidanja radnih mjesta u Njemačkoj.

“Ukupno bi do 2030. godine trebalo da bude ukinuto oko 50.000 radnih mjesta u cijeloj Folksvagen grupaciji u Njemačkoj”, izjavio je predsjednik upravnog odbora Oliver Blume u pismu akcionarima.

Ova brojka odnosi se na cjelokupan koncern u Njemačkoj. Kompanija je već krajem 2024. godine najavila da će u okviru osnovnog brenda VW do 2030. ukinuti oko 35.000 radnih mjesta. Kolektivni ugovor sa sindikatom „IG Metal“ (IG Metall) predviđa da do kraja 2030. godine ne smije biti otpuštanja radnika iz ekonomskih razloga (tehnoloških viškova), piše Bild.

Carine i Porše opterećuju rezultat

Kao glavne uzroke pada, koncern navodi prije svega američke uvozne carine, kao i ogromne probleme u Poršeu. Ova ćerka-firma za sportske automobile ostvarila je operativni profit od samo 90 miliona evra – u poređenju sa više od pet milijardi evra iz prethodne godine.

Čak i kada se isključe jednokratni faktori, poput otpisa u Poršeu, operativna marža u koncernu iznosila je samo 4,6 odsto. Da nije bilo opterećenja izazvanih carinama, iznosila bi 5,5 odsto.

“Dugoročno gledano, to nije dovoljno”, izjavio je finansijski direktor Arno Antlic.