Projektil pogodio brod u blizini Emirata

Prema njihovoj objavi, incident se dogodio oko 25 nautičkih milja sjeverozapadno od grada Ras al-Khaimaha. Kapetan kontejnerskog broda prijavio je da je plovilo pogođeno projektilom nepoznatog porijekla.

U blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata brod je pogođen nepoznatim projektilom zbog čega je nastala šteta, izvijestila je britanska agencija za sigurnost pomorskog saobraćaja UKMTO.

- Kapetan kontejnerskog broda izvijestio je da je plovilo pretrpjelo oštećenja od sumnjivog, ali zasad nepoznatog projektila. Opseg štete trenutno nije poznat, a posada provodi istragu - navodi se u upozorenju UKMTO-a.

Dodaje se da su svi članovi posade sigurni i da su na brodu evidentirani.

Pomorskim plovilima savjetuje se pojačan oprez pri prolasku tim područjem te da prijave svaku sumnjivu aktivnost dok nadležne službe istražuju incident. Područje Perzijskog zaljeva i Hormuškog moreuza posljednjih je dana pod povećanom sigurnosnom prijetnjom zbog rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom.