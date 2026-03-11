Projektil pogodio brod u blizini Emirata

U blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata brod je pogođen nepoznatim projektilom zbog čega je nastala šteta, izvijestila je britanska agencija za sigurnost pomorskog saobraćaja UKMTO.
Prema njihovoj objavi, incident se dogodio oko 25 nautičkih milja sjeverozapadno od grada Ras al-Khaimaha. Kapetan kontejnerskog broda prijavio je da je plovilo pogođeno projektilom nepoznatog porijekla.
- Kapetan kontejnerskog broda izvijestio je da je plovilo pretrpjelo oštećenja od sumnjivog, ali zasad nepoznatog projektila. Opseg štete trenutno nije poznat, a posada provodi istragu - navodi se u upozorenju UKMTO-a.
Dodaje se da su svi članovi posade sigurni i da su na brodu evidentirani.
Pomorskim plovilima savjetuje se pojačan oprez pri prolasku tim područjem te da prijave svaku sumnjivu aktivnost dok nadležne službe istražuju incident. Područje Perzijskog zaljeva i Hormuškog moreuza posljednjih je dana pod povećanom sigurnosnom prijetnjom zbog rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom.