Još jedan iranski brod u blizini Šri Lanke u problemu

Još jedno plovilo iranske mornarice naišlo je na probleme u blizini Šri Lanke, nakon što je jučer potopljen brod Dena. Vjeruje se da je brod dio grupe od tri plovila koja su se vraćala s međunarodnog pomorskog događaja u Indiji.

Posada drugog broda kontaktirala je lokalne vlasti u Šri Lanki, izvijestivši ih o problemima s motorom. Zatražili su dopuštenje za ulazak u luku, no ono im još nije odobreno. Prema dostupnim informacijama, komunikacija između dviju strana je u toku.

Ministar informiranja Šri Lanke obratio se parlamentu, kazavši da je vlada upoznata sa svim činjenicama vezanim za iransko plovilo. Naglasio je da se poduzimaju koraci "kako bi se ovo pitanje riješilo, spriječio gubitak života i očuvao mir u regiji". Time je i službeno potvrđeno da vlasti Šri Lanke nastoje pronaći rješenje za ovu situaciju.

Ovaj incident stavlja vladu Šri Lanke u vrlo osjetljiv položaj. Iako zemlja nije zauzela stranu u trenutnom sukobu i daleko je od glavnih operacija, ovim je događajem praktički uvučena u njega.