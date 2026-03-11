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CENTCOM

Američka vojska objavila snimke napada na iranski arsenal oružja

Iz zapovjedništva navode da su od početka rata iranski raketni napadi i napadi dronovima "znatno smanjeni"

Snimak udara. Platforma X

M. Až.

11.3.2026

Američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM), koje nadzire vojne operacije na Bliskom istoku, objavilo je nove snimke udara na iranski arsenal oružja.

Iz zapovjedništva navode da su od početka rata iranski raketni napadi i napadi dronovima "znatno smanjeni".

Snimke pokazuju precizne udare američkih snaga.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
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