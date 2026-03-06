Komandant CENTCOM: Potopljeno više od 30 iranskih brodova

Komandant snaga Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) iznio je operativne informacije o ratu.

General Bred Kuper (Brad Cooper) je naveo da su Sjedinjene Američke Države u posljednjih 72 sata pogodile gotovo 200 ciljeva unutar Irana, uključujući i iransku komandu vazduhoplovnih snaga.

On je rekao da su iranski balistički raketni napadi smanjeni za 90 posto, dok su napadi dronovima opali za 83 posto od prvog dana rata.

Štaviše, Sjedinjene Američke Države su uspjele da potope više od 30 iranskih brodova, u odnosu na ranije prijavljena 24, dodao je Kuper.