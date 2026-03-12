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U NAREDNIH SEDAM DANA

Izrael razmatra veliku kopnenu operaciju u Libanu

Izraelski javni servis navodi da je cilj operacije preuzimanje kontrole nad južnim Libanom i uspostavljanje ključnih vojnih tačaka

Izraelska vojska. AP

Anadolija

12.3.2026

Izraelski zvaničnici vode razgovore o pokretanju velike kopnene operacije u Libanu koja bi mogla početi u roku od sedam dana, objavio je u četvrtak izraelski javni servis KAN, prenosi Anadolu.

Cilj operacije je, kako navodi KAN, “preuzeti kontrolu nad južnim Libanom i tamo uspostaviti ključne tačke raspoređivanja snaga”.

Izraelski sigurnosni kabinet trebalo bi da se sastane kasnije u četvrtak kako bi “razmotrio obim napredovanja vojske u Libanu i predloženo trajanje operacije”, prenosi KAN, pozivajući se na izraelski izvor.

Libanska grupa Hezbolah 2. marta počela je napadati izraelske vojne položaje kao odgovor na ponovljene izraelske napade na Liban i ubistvo tadašnjeg iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija u američko-izraelskom napadu.

Izrael je uzvratio pokretanjem vojne kampanje u Libanu, izvodeći zračne udare na južna predgrađa Bejruta te na područja na jugu i istoku zemlje, a 3. marta započeo je i ograničeni kopneni upad na jug Libana.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Libana, u izraelskim napadima poginulo je 687 ljudi, uključujući 98 djece, dok je 1.774 osoba ranjena.

# IZRAEL
# LIBAN
# IDF
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