Izrael razmatra veliku kopnenu operaciju u Libanu

Izraelski zvaničnici vode razgovore o pokretanju velike kopnene operacije u Libanu koja bi mogla početi u roku od sedam dana, objavio je u četvrtak izraelski javni servis KAN, prenosi Anadolu.

Cilj operacije je, kako navodi KAN, “preuzeti kontrolu nad južnim Libanom i tamo uspostaviti ključne tačke raspoređivanja snaga”.

Izraelski sigurnosni kabinet trebalo bi da se sastane kasnije u četvrtak kako bi “razmotrio obim napredovanja vojske u Libanu i predloženo trajanje operacije”, prenosi KAN, pozivajući se na izraelski izvor.

Libanska grupa Hezbolah 2. marta počela je napadati izraelske vojne položaje kao odgovor na ponovljene izraelske napade na Liban i ubistvo tadašnjeg iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija u američko-izraelskom napadu.

Izrael je uzvratio pokretanjem vojne kampanje u Libanu, izvodeći zračne udare na južna predgrađa Bejruta te na područja na jugu i istoku zemlje, a 3. marta započeo je i ograničeni kopneni upad na jug Libana.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Libana, u izraelskim napadima poginulo je 687 ljudi, uključujući 98 djece, dok je 1.774 osoba ranjena.