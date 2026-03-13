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BLISKI ISTOK

Dramatičan pad prometa Hormuškim moreuzom

Prolaz brodova drastično smanjen

Hormuški moreuz. Screenshot

B. A.

13.3.2026

Rat na Bliskom istoku snažno je utjecao na promet kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Kroz Hormuški tjesnac je u martu prošlo svega 77 brodova, što predstavlja ogroman pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je između 1. i 11. marta zabilježeno 1229 prolazaka. Podatke je objavila kompanija za pomorske informacije Lloyd’s List Intelligence (Lloyd’s List Intelligence).

Prema navodima Lloyd’s List Intelligence (Lloyd’s List Intelligence), većinu brodova koji su prošli tjesnacem čini tzv. „flota u sjeni“. Radi se o plovilima koja se koriste za zaobilaženje zapadnih sankcija i propisa, a najčešće su povezana s Rusijom i Iranom. To su često stari i dotrajali brodovi u lošem stanju, bez adekvatnog osiguranja i sa nejasnom vlasničkom strukturom.

# RATNI SUKOBI
# HORMUŠKI MOREUZ
# PAD PROMETA
# BRODOVI
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