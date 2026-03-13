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ODGOVOR TEHERANA

Iran lansirao nove projektile prema Izraelu

Stanovništvu je naređeno da potraži sklonište

Iran lansirao novi val projektila. Platforma X

M. Až.

13.3.2026

Izrael je saopćio da je Iran lansirao nove projektile prema njegovom teritoriju, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište.

Napade su potvrdili i iranski državni mediji.

Upozorenje je stiglo samo nekoliko sati nakon slične uzbune, kada su Iran i Hezbolah izveli zajednički napad na Izrael.

# IZRAEL
# IRAN
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