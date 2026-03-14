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HITAN POZIV

Generalni sekretar UN-a Gutereš: Rat u Libanu mora prestati

Pozvao na poštivanje suvereniteta Libana i jaču međunarodnu pomoć

AA

B. A.

14.3.2026

Antonio Gutereš, generalni sekretar Ujedinjenih naroda, tokom govora u Bejrutu pozvao je na hitan prekid sukoba u Libanu te na povećanu međunarodnu podršku zemlji.

Gutereš je naglasio da Hezbolah mora poštovati odluku libanske vlade o državnom monopolu nad oružjem. 

- Imperativ je da Hezbolah poštuje odluku vlade o uspostavi državnog monopola nad oružjem - poručio je.

Istovremeno je naglasio da Izrael mora poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Libanona.

- Rat mora prestati - rekao je.

Generalni sekretar UN-a pozvao je međunarodnu zajednicu da intenzivira angažman i pomogne Libanu, uključujući jačanje kapaciteta libanskih oružanih snaga.

- Narod Libana, kao i Izraela i svi ljudi u regiji, zaslužuju živjeti bez straha, odgajati djecu bez zvuka sirena i napada te se vratiti svojim domovima bez straha da će ponovno morati bježati - istaknuo je Gutereš.

# LIBAN
# RATNI SUKOBI
# BLISKI ISTOK
# UN
# ANTONIO GUTERRES
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