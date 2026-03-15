Fudbalerkama koje su prihvatile australski azil prijeti odmazda kod kuće

Australski ministar unutrašnjih poslova Tony Burke izjavio je na konferenciji za novinare u utorak da su još jedna iranska fudbalerka i jedan član stručnog štaba prihvatili azil u Australiji zbog straha od kazne po povratku u Iran, nakon što je pet igračica azil prihvatilo u nedjelju.

Pojedinačno izdvojeni

Burke je dodao da su gotovo sve iranske igračice i mnogi članovi pratećeg osoblja pojedinačno izdvojeni dok su prolazili kroz australsku carinu na aerodromu, prije nego što su trebali ukrcati se na let za povratak u Iran.

Svakoj od njih pružena je prilika da prihvati ponudu za azil bez prisustva iranskih državnih zvaničnika, ali su neke igračice i članovi osoblja ipak odlučili da se vrate.

Zahtjevi za azil podneseni su u trenutku pojačanog pritiska predsjednika SAD-a Donald Trump u ponedjeljak, kao i iranskih grupa u Australiji.

„Australija pravi strašnu humanitarnu grešku dopuštajući da se ženska fudbalska reprezentacija Irana prisili na povratak u Iran, gdje će najvjerovatnije biti ubijene. Nemojte to raditi, gospodine premijeru, dajte im AZIL. SAD će ih primiti ako vi nećete“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Trump je kasnije objavio: „Upravo sam razgovarao s premijerom Australije Anthony Albanese povodom iranske ženske fudbalske reprezentacije.

‘On se bavi tim pitanjem! Pet njih je već zbrinuto, a ostale su na putu. Međutim, neke osjećaju da se moraju vratiti jer su zabrinute za sigurnost svojih porodica, uključujući prijetnje članovima porodice ako se ne vrate. U svakom slučaju, premijer radi veoma dobar posao u ovoj prilično osjetljivoj situaciji. Bog blagoslovio Australiju!’

Reprezentacija je stigla u Australiju prije nego što su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana. Ti napadi doveli su do smrti vrhovnog vođe Irana Ali Khamenei.

Odbile pjevati

Iranske igračice odbile su pjevati državnu himnu prije poraza od Južne Koreje na otvaranju turnira 2. marta, što su neki protumačili kao čin otpora koji je jedan iranski komentator nazvao „vrhuncem nečasti“.

Reprezentacija se nije uspjela kvalificirati dalje, ali su igračice pjevale himnu i salutirale prije poraza od Australije i Filipina.

„Ove žene su izuzetno popularne u Australiji, ali shvatamo da se nalaze u veoma teškoj situaciji zbog odluka koje moraju donijeti“, rekao je Tony Burke. „Mogućnost da razgovaraju s australskim zvaničnicima ostat će im otvorena ako to budu željele.“

Australian Iranian Council pokrenuo je online peticiju kojom se od australskih vlasti traži da „osiguraju da nijedna članica iranske ženske fudbalske reprezentacije ne napusti Australiju dok postoje vjerodostojni strahovi za njihovu sigurnost“.

„Gdje postoje vjerodostojni dokazi da bi gostujuće sportistkinje po povratku mogle biti izložene progonu, zatvoru, prisili ili nečemu gorem, šutnja nije neutralan stav“, navodi se u peticiji. „Trenutno ratno okruženje dodatno je pojačalo represiju, strah i rizike s kojima se suočava svako koga Islamska Republika javno doživljava kao nelojalnog.“

Selektorica iranske reprezentacije Marziyeh Jafari izjavila je za australsku nacionalnu novinsku agenciju da tim želi „vratiti se u Iran što je prije moguće“.