Raketiran aerodrom u Bagdadu

Danas je područje oko međunarodne zračne luke u Bagdadu pogođeno sa pet raketa, uključujući objekt koji koristi američka ambasada. U napadu je povrijeđeno pet Iračana, potvrdili su lokalni sigurnosni izvori.

Prva eksplozija čula se oko 19 sati po lokalnom vremenu. Jedna raketa pogodila je civilni objekt za zračnu navigaciju, dok su četiri rakete pale unutar kompleksa Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC), koji koriste Sjedinjene Američke Države. Za sada nije poznato ko je odgovoran za napad.

Napadi na lokacije povezane sa SAD-om, posebno u blizini bagdadske zračne luke, u posljednje vrijeme su učestali. Skupina Islamski otpor u Iraku, povezana s Iranom, gotovo svakodnevno preuzima odgovornost za napade, često bez preciziranja mjesta.

Sjedinjene Američke Države ranije su izvodile napade na ciljeve povezane s iranskim šijitskim milicijama, koje smatraju prijetnjom svojim interesima u regiji.