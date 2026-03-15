Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAPAD

Raketiran aerodrom u Bagdadu

Pet raketa pogodilo međunarodnu zračnu luku

Kurdistan24

B. A.

15.3.2026

Danas je područje oko međunarodne zračne luke u Bagdadu pogođeno sa pet raketa, uključujući objekt koji koristi američka ambasada. U napadu je povrijeđeno pet Iračana, potvrdili su lokalni sigurnosni izvori.

Prva eksplozija čula se oko 19 sati po lokalnom vremenu. Jedna raketa pogodila je civilni objekt za zračnu navigaciju, dok su četiri rakete pale unutar kompleksa Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC), koji koriste Sjedinjene Američke Države. Za sada nije poznato ko je odgovoran za napad.

Napadi na lokacije povezane sa SAD-om, posebno u blizini bagdadske zračne luke, u posljednje vrijeme su učestali. Skupina Islamski otpor u Iraku, povezana s Iranom, gotovo svakodnevno preuzima odgovornost za napade, često bez preciziranja mjesta.

Sjedinjene Američke Države ranije su izvodile napade na ciljeve povezane s iranskim šijitskim milicijama, koje smatraju prijetnjom svojim interesima u regiji.

# IRAN
# NAPAD
# SAD
# RAKETNI NAPAD
# AERODROM U BAGDADU
# ZRAČNA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.