Starmer razgovarao s Trampom: Glavna tema bila Hormuški moreuz

Premijer Velike Britanije Kir Starmer razgovarao je s predsjednikom SAD Donaldom Trampom o razvoju situacije na Bliskom istoku nakon izbijanja sukoba između SAD i Izraela na jednoj strani i Irana na drugoj.

Sky News navodi da su oni razgovarali o važnosti otvaranja Hormuškog moreuza kako bi se zaustavilo zakrčenje svjetskog brodskog transporta, jer to znači povećanje troškova širom svijeta.

- Premijer je također izrazio saučešće američkim vojnicima koji su izgubili živote tokom sukoba. Dogovorili su se da ostanu u kontaktu - saopćeno je.

Britanski Telegraf je prethodno napisao da Starmer razmatra da pošalje više hiljada dronova presretača na Bliski istok kako bi pomogla u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i jačanju britanske odbrane u tom regionu.