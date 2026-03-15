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BRITANSKI PREMIJER

Starmer razgovarao s Trampom: Glavna tema bila Hormuški moreuz

Premijer je također izrazio saučešće američkim vojnicima koji su izgubili živote tokom sukoba. Dogovorili su se da ostanu u kontaktu

Tramp i Starmer. Leon Neal/Pool Photo via AP, File

S. S.

15.3.2026

Premijer Velike Britanije Kir Starmer razgovarao je s predsjednikom SAD Donaldom Trampom o razvoju situacije na Bliskom istoku nakon izbijanja sukoba između SAD i Izraela na jednoj strani i Irana na drugoj.

Sky News navodi da su oni razgovarali o važnosti otvaranja Hormuškog moreuza kako bi se zaustavilo zakrčenje svjetskog brodskog transporta, jer to znači povećanje troškova širom svijeta.

- Premijer je također izrazio saučešće američkim vojnicima koji su izgubili živote tokom sukoba. Dogovorili su se da ostanu u kontaktu - saopćeno je.

Britanski Telegraf je prethodno napisao da Starmer razmatra da pošalje više hiljada dronova presretača na Bliski istok kako bi pomogla u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i jačanju britanske odbrane u tom regionu.

# DONALD TRUMP
# KEIR STARMER
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