Pogođena nuklearna elektrana u Iranu

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopćila je da je projektil sinoć pogodio područje u blizini iranske nuklearne elektrane Bushehr. Kako je navedeno, projektil nije prouzrokovao štetu, niti ima povrijeđenih osoba.

- IAEA je od Irana obaviještena da je projektil pogodio prostorije nuklearne elektrane Bushehr u utorak navečer. Nije prijavljena šteta na elektrani niti povrede osoblja - saopćila je UN-ova nuklearna nadzorna agencija.

Napad se dogodio u trećoj sedmici američko-izraelskog rata protiv Irana.

Šef IAEA-e Rafael Grossi ponovio je svoj poziv za maksimalnu suzdržanost tokom sukoba kako bi se izbjegao rizik od nuklearne nesreće.

Rosatom, ruska državna korporacija za nuklearnu energiju, osudila je udar, dodajući da su nivoi zračenja oko elektrane, čiju je izgradnju započela njemačka kompanija 1970-ih, a kasnije završila Rusija, normalni.