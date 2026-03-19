Tramp: SAD treba više novca za finansiranje rata u Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da Sjedinjenim Američkim Državama treba više sredstava iz "mnogo razloga" usred rata u Iranu. Njegova izjava uslijedila je kao odgovor na novinarsko pitanje o medijskom izvješću prema kojem Pentagon traži 200 milijardi dolara za finansiranje sukoba, prenosi Reuters.

Podsjetimo, Pentagon je od Bijele kuće zatražio zeleno svjetlo za upućivanje zahtjeva Kongresu za više od 200 milijardi dolara kako bi se finansirao rat u Iranu, otkrio je visoki dužnosnik američke administracije. Riječ je o izuzetno velikom iznosu koji bi gotovo sigurno mogao naići na otpor među zastupnicima koji se protive sukobu.

Ogroman zahtjev za dodatnim sredstvima

Tražena sredstva višestruko bi nadmašila dosadašnje troškove zračnih napada te bi bila usmjerena na hitno povećanje proizvodnje ključnog naoružanja koje je iscrpljeno u nedavnim operacijama američkih i izraelskih snaga. O planu su govorila još tri izvora upoznata sa situacijom, koji su željeli ostati anonimni zbog osjetljivosti teme.

Neizvjesno hoće li proći u Kongresu

I dalje nije jasno koliki će iznos Bijela kuća na kraju službeno zatražiti od Kongresa. Prema riječima jednog dužnosnika, dio administracije skeptičan je prema realnim izgledima da Pentagonov prijedlog prođe. Ministarstvo odbrane u protekla dva tjedna već je iznijelo nekoliko različitih verzija finansijskog zahtjeva.

Očekuje se da će prijedlog izazvati ozbiljan politički sukob u Kongresu, s obzirom na slabu podršku javnosti za rat, ali i snažno protivljenje demokrata. Republikanci zasad signaliziraju potporu, no još uvijek nema dogovora o načinu usvajanja niti jasne većine potrebne u Senatu.

Troškovi rata brzo rastu

Rat u Iranu već sada nosi visoke troškove – procjenjuje se da su u prvom tjednu premašili 11 milijardi dolara. Administracija je stoga ubrzo nakon početka sukoba počela pripremati dodatna sredstva kako bi osigurala kontinuitet vojnih operacija i održala globalnu spremnost.