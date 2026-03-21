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U CRNOM MORU

Američki pomorski dron pronađen na obali Turske

Riječ je o dronu koju proizvodi kompanija Sierra Nevada

Američki dron pronađen na obali Turske. Platforma X

M. Až.

21.3.2026

Na obalu Crnog mora u Turskoj, u blizini grada Ordu, isplivao je pomorski dron američke proizvodnje tipa AEGIR-W.

Riječ je o dronu koju proizvodi kompanija Sierra Nevada, a koja je sposobna nositi teret do 300 kilograma uz operativni domet od približno 900 kilometara.

Prema prvim procjenama, pretpostavlja se da je dron bio u fazi testiranja ili je bio angažiran u nekoj od operacija u području Crnog mora, no okolnosti pod kojima je završio na obali za sada nisu poznate.

# CRNO MORE
# TURSKA
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