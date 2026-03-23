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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Iran ima još jednu priliku

Iran ima još jednu priliku da prekine svoje prijetnje Americi i njezinim saveznicima – i nadamo se da će je iskoristiti, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

23.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa Iranom "vrlo dobri" te da Teheran želi postići dogovor. Govoreći u Memfisu, Tramp je rekao da postoji "vrlo dobra šansa za sporazum" sa Iranom.

- Uklonili smo sve što se moglo ukloniti u Iranu, uključujući i njihove vođe - rekao je, dodajući da Iran ima "još jednu priliku da okonča svoje prijetnje" prema Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima.

- Trenutno vodimo zaista dobre razgovore. Počeli su sinoć, dijelom i večer prije. Mislim da su vrlo dobri. Oni žele mir. Pristali su da neće imati nuklearno oružje. No vidjet ćemo, to moramo dovršiti - rekao je Tramp.

Ponovio je i: "Iran ima još jednu priliku da prekine svoje prijetnje Americi i njezinim saveznicima – i nadamo se da će je iskoristiti. U svakom slučaju, Amerika i cijeli svijet uskoro će biti mnogo sigurniji."

Tramp je također ponovio ranije tvrdnje o uništavanju iranskih vojnih kapaciteta, rekavši da "sustavno razgrađuje sposobnost režima da prijeti Americi".

Unatoč iranskim poricanjima, Tramp je ponovno naglasio da SAD i Iran pregovaraju. 

- Sada vodimo neke stvarno dobre razgovore. Počeli su sinoć, malo prije, noć prije toga - rekao je.

- Žele mir. Složili su se da neće imati nuklearno oružje." Dodao je da se nada da "možemo postići dogovor koji je dobar za sve nas - uključujući bliskoistočne saveznike i Izrael.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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