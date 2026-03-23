Tramp: Iran ima još jednu priliku

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa Iranom "vrlo dobri" te da Teheran želi postići dogovor. Govoreći u Memfisu, Tramp je rekao da postoji "vrlo dobra šansa za sporazum" sa Iranom.

- Uklonili smo sve što se moglo ukloniti u Iranu, uključujući i njihove vođe - rekao je, dodajući da Iran ima "još jednu priliku da okonča svoje prijetnje" prema Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima.

- Trenutno vodimo zaista dobre razgovore. Počeli su sinoć, dijelom i večer prije. Mislim da su vrlo dobri. Oni žele mir. Pristali su da neće imati nuklearno oružje. No vidjet ćemo, to moramo dovršiti - rekao je Tramp.

Ponovio je i: "Iran ima još jednu priliku da prekine svoje prijetnje Americi i njezinim saveznicima – i nadamo se da će je iskoristiti. U svakom slučaju, Amerika i cijeli svijet uskoro će biti mnogo sigurniji."

Tramp je također ponovio ranije tvrdnje o uništavanju iranskih vojnih kapaciteta, rekavši da "sustavno razgrađuje sposobnost režima da prijeti Americi".

Unatoč iranskim poricanjima, Tramp je ponovno naglasio da SAD i Iran pregovaraju.

- Sada vodimo neke stvarno dobre razgovore. Počeli su sinoć, malo prije, noć prije toga - rekao je.

- Žele mir. Složili su se da neće imati nuklearno oružje." Dodao je da se nada da "možemo postići dogovor koji je dobar za sve nas - uključujući bliskoistočne saveznike i Izrael.