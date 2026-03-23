Vens i Netanjahu dogovaraju kraj rata s Iranom?

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i izraelski premijer Benjamin Netanjahu obavili su danas telefonski razgovor čiji bi ishod mogao odrediti daljnji tok sukoba na Bliskom istoku.

Kako ekskluzivno saznaje poznati izraelski novinar Barak Ravid, koji je detalje objavio na društvenoj mreži X, dvojica lidera razgovarala su u ponedjeljak ujutro o intenziviranju napora za otvaranje pregovora s Teheranom.

Detalji mogućeg sporazuma

Prema navodima izvora upoznatog sa situacijom, fokus razgovora bio je na konkretnim komponentama koje bi činile okosnicu potencijalnog sporazuma o okončanju rata s Iranom. Iako detalji samog dokumenta još nisu javno dostupni, izvori ističu da se razmatraju modaliteti koji bi osigurali dugoročnu stabilnost i deeskalaciju u regiji.

Diplomatska ofanziva Vašingtona

Ovaj poziv dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti nove američke administracije, koja, prema svemu sudeći, nastoji preuzeti inicijativu u posredovanju između Tel Aviva i Teherana. Razgovor Vensa i Netanjahua signalizira da su pripreme za pregovarački stol u poodmakloj fazi, uprkos dosadašnjim oštrim retorikama obje strane.

Izraelska vlada se još uvijek nije zvanično oglasila povodom ovog razgovora, ali mediji bliski uredu premijera sugerišu da Izrael ostaje oprezan, ali otvoren za rješenja koja bi garantovala njegovu sigurnost u zamjenu za prekid neprijateljstava.