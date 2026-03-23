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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu najavio nastavak napada na Iran i Liban

Izjavio je da je danas telefonski razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o mogućem sporazumu s Iranom

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

23.3.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael iskoristiti pritisak svojih napada na Iran kako bi osigurao da svaki potencijalni diplomatski sporazum štiti njegove "vitalne interese".

Nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, Netanjahu je u video izjavi rekao kako Tramp vjeruje da postoji prilika da se "značajni rezultati" zajedničkog američko-izraelskog napada iskoriste za "postizanje ratnih ciljeva putem sporazuma".

- U svakoj situaciji zaštitit ćemo svoje vitalne interese - rekao je Netanjahu.

Vojne akcije se nastavljaju

Netanjahu je istakao da se izraelski vojni udari na Iran i Hezbolah u Libanu istovremeno nastavljaju. Nedugo nakon što je Tramp objavio da su pregovori o okončanju regionalnog sukoba u tijeku, izraelska vojska je u priopćenju navela da je pokrenula novu seriju zračnih napada na Teheran.

Također je srušen još jedan most preko rijeke Litani u južnom Libanu, tvrdeći da ga Hezbolah koristi za transport oružja i svojih članova.

- Uništavamo raketne i nuklearne programe i nastavljamo snažno udarati Hezbolah - rekao je Netanjahu, dodajući da su nedavno ubijena još dvojica iranskih nuklearnih naučnika.

SAD najavljuje pregovore, Iran ih odbacuje

Ovi komentari uslijedili su nakon Trampove objave da su Vašington i Teheran u kontaktu radi okončanja rata.

Tramp je dodao da će planirani američki udari na iransku energetsku infrastrukturu biti odgođeni za pet dana nakon "produktivnih razgovora" s Teheranom. Iran, s druge strane, poriče bilo kakve razgovore sa Sjedinjenim Državama, nazivajući ih "besmislenima".

Ovaj razvoj događaja dolazi usred pojačanih regionalnih napetosti nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran koji su započeli 28. februara. Kao odgovor, Iran i njegovi regionalni saveznici izveli su napade na izraelske i američke ciljeve diljem Bliskog istoka.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# IRAN
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