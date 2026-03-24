Iran: U napadima SAD i Izraela poginulo 208 djece

Broj djece poginule u Iranu od početka američko-izraelskog rata 28. februara porastao je na 208, rekao je čelnik iranske hitne službe.

U videoporuci koju je objavila državna televizija IRIB, Jafar Miadfar naveo je da je od ukupno 208 poginule djece njih 168 stradalo u američkom raketnom napadu na žensku školu u gradu Minabu na početku rata.

Miadfar je dodao da je 13 poginule djece bilo mlađe od pet godina, a najmlađa žrtva bila je beba stara tri dana.

Prema podacima iranske vlade, od početka rata u cijeloj zemlji poginulo je više od 1.500 civila.