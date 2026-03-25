Ruteova podrška Trampu razljutila evropske saveznike

Glavni tajnik NATO-a Mark Rute izazvao je oštre reakcije u evropskim prijestolnicama svojom nedvosmislenom podrškom ratu koji je Donald Tramp pokrenuo protiv Irana. Njegovi istupi dolaze u trenutku kada se Evropa suočava s energetskim šokom izazvanim sukobom, što dodatno pogoršava napetosti unutar transatlantskog saveza, piše Financial Times.

Ruteova izjava da će se evropski saveznici na kraju "okupiti" i odazvati pozivu američkog predsjednika za slanje pomorskih snaga u Hormuški moreuz razbjesnila je zvaničnike u više glavnih evropskih gradova, potvrdili su diplomati saveza za FT. Time se produbljuju nesuglasice unutar NATO-a oko toga koliko daleko treba ići u udovoljavanju zahtjevima najveće članice.

- Ovo nas stavlja u zaista neugodnu i nezgodnu poziciju. Želimo pokazati dobru volju, ali je isto tako istina da nismo u stanju na bilo koji način se uključiti u sukob - rekao je jedan diplomat EU-a.

Nelagoda koja prevladava u mnogim evropskim prijestolnicama zbog sukoba, koji je izazvao haos na Bliskom istoku i doveo do naglog rasta cijena nafte i plina, u oštrom je kontrastu s Ruteovim komentarima. On je i dosad bio poznat po nastojanjima da umiri i pohvali Trampa kako bi zadržao SAD angažiranim u vojnom savezu.

- On to čini kako bi cijeli svijet bio siguran - izjavio je Rute u nedjelju, govoreći o Trampovoj odluci o bombardiranju Irana.

- Sasvim je logično da evropskim zemljama treba nekoliko tjedana da se usuglase - dodao je, misleći na zahtjev američkog čelnika da se saveznici iz NATO-a pridruže pomorskim snagama za pratnju brodova kroz Hormuški moreuz, koji je Iran blokirao - dodao je.

Trampov pritisak i evropsko odbijanje

Tramp je kritizirao saveznike iz NATO-a jer se nisu odmah odazvali njegovom pozivu, nazvavši ih "kukavicama" i upozorivši da je bez SAD-a NATO "tigar od papira". Otkako se prošle godine vratio na dužnost, američki predsjednik redovno testira transatlantsko jedinstvo, od pitanja trgovine i izdvajanja za obranu do prijetnji invazijom na Grenland.

Zemlje Evropske unije, od kojih su sve osim tri ujedno i članice NATO-a, prošlog su tjedna kolektivno odbile Trampov poziv za misiju u Hormuzu. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kalas o sukobu je rekla: "Ovo nije naš rat". Sličan stav iznijeli su i ministri iz Njemačke, Italije i Španjolske.

Trojica evropskih diplomata iz zemalja članica NATO-a izrazila su zabrinutost zbog nesklada između Ruteovih komentara i stava većine evropskih prijestolnica. Iako ne vide razlog za direktno kritiziranje Trampa, ne slažu se ni s podrškom njegovoj odluci o pokretanju rata, rekli su.

- Ovaj rat je, štoviše... politički katastrofalna pogreška za sve uključene - izjavio je u utorak njemački predsjednik Frank-Valter Stajnmajer.

- I to me najviše frustrira: rat koji je bio uistinu izbježan i nepotreban - dodao je.

Načelnik glavnog stožera francuske vojske Fabien Mandon rekao je u utorak da SAD "postaje sve nepredvidljiviji i čak se ne trudi obavijestiti nas kada odluči pokrenuti vojne operacije".

- To utječe na našu sigurnost. Utječe na naše interese - dodao je Mandon.

Podijeljena stajališta i diplomatski napori

Jedan dužnosnik NATO-a rekao je za FT: "NATO nije uključen u rat u Iranu, ali pozorno prati situaciju kako bi saveznici bili sigurni. Glavni tajnik je u stalnom kontaktu s čelnicima diljem saveza."

Neke evropske prijestolnice, predvođene Parizom, signalizirale su spremnost da se eventualno uključe u pomorske ophodnje u moreuzu nakon završetka rata. Cilj bi bio zaštititi otprilike petinu ukupne svjetske isporuke nafte i plina koja prolazi tim ključnim plovnim putem koji povezuje Zaljev s međunarodnim tržištima.

Istovremeno, neki evropski dužnosnici neslužbeno se protive ocjeni da ovo "nije naš rat", s obzirom na ogroman utjecaj sukoba na cijene nafte i plina, što povećava troškove za kućanstva i tvrtke diljem Evrope.

- Posljedice su naše, dakle i sukob je naš - rekao je jedan dužnosnik, dodajući da su brojne prijestolnice u kontaktu sa zemljama Bliskog istoka pogođenima ratom kako bi se pronašlo diplomatsko rješenje.

Napetosti oko odnosa prema sukobu i Trampovom stavu dolaze u trenutku kada američki državni tajnik Marko Rubio u petak putuje u Francusku na razgovore s kolegama iz skupine G7. State Department je priopćio da će se "razgovarati o zajedničkim sigurnosnim pitanjima i mogućnostima suradnje".