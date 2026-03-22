Tramp: "Doći će do potpunog uništenja Irana i to će funkcionisati odlično"

U razgovoru za izraelski Kanal 13, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) osvrnuo se na ultimatum koji je uputio Iranu u vezi s energetskim postrojenjima, rekavši da će rezultat biti "odličan".

Također je kritikovao zemlje članice NATO-a: "Ne rade ništa, to je velika sramota. Iran sada dobija kaznu koju zaslužuje već 47 godina".

Tramp je večeras govorio o ratu s Iranom i ultimatumu koji je postavio Islamskoj Republici u vezi s elektranama. Jasno je poručio da će posljedice uskoro biti vidljive i uputio posebno oštru poruku Iranu.

- Uskoro ćete vidjeti šta će se desiti s ultimatumom o elektranama – rezultat će biti veoma dobar - rekao je Tramp, dodajući da će "doći do potpunog uništenja Irana i da će to funkcionisati odlično".

Zatvaranje moreuza

Ranije danas, Islamska revolucionarna garda saopćila je da će u potpunosti zatvoriti Hormuški moreuz ukoliko američki predsjednik Donald Tramp provede prijetnje napadom na iranska energetska postrojenja.

Ove izjave dolaze nakon što je Tramp zaprijetio da će "uništiti" elektrane Islamske Republike ako Teheran ne otvori moreuz u roku od 48 sati.

U zvaničnom saopćenju, Revolucionarna garda je pojasnila da će, u slučaju američkog napada, kompanije u regionu u kojima Sjedinjene Američke Države imaju udio "biti potpuno uništene". Također je navedeno da će energetska postrojenja u zemljama regiona u kojima postoje američke baze postati "legitimne mete" za iranski napad.

Direktna prijetnja

Sinoć je Tramp uputio direktnu prijetnju režimu u Teheranu. U objavi na platformi Truth Social postavio je konkretan rok za ukidanje pomorske blokade Hormuškog moreuza.

- Ako Iran u potpunosti, bez prijetnji, ne otvori Hormuški moreuz u roku od 48 sati – SAD će napasti i uništiti njegova različita energetska postrojenja, počevši od najvećih - napisao je.

Odgovor Teherana

Teheran je brzo odgovorio na američki ultimatum. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Baqer Qalibaf) kritikovao je Trampa, tvrdeći da ne razumije prirodu sukoba.

- Nisam siguran da li nemate pojma protiv koga se borite ili samo pokušavate prijetiti - napisao je Galibaf. Prema njegovim riječima, ovakve prijetnje dovele bi samo do štete po infrastrukturu susjednih zemalja u regionu.