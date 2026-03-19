Tramp na sastanku s premijerkom Japana kritikovao NATO: Ne žele da nam pomognu da branimo Hormuški moreuz

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) sastao se u Ovalnom uredu s japanskom premijerkom Sanae Takaiči (Sanae Takaichi), a glavne teme razgovora bile su odnosi SAD-a i Japana, kao i rat u Iranu.

Tramp je poručio da Japan "zaista preuzima odgovornost" u vezi sa situacijom u Iranu, za razliku od NATO saveza, koji je ponovo kritikovao zbog, kako je naveo, nedovoljne podrške.

Slanje trupa

Tokom obraćanja novinarima u Bijeloj kući, Tramp je rekao da ne planira slati američke trupe na Bliski istok, ali je naglasio da vojna kampanja protiv Irana, prema njegovim riječima, daje rezultate i vodi ka većoj globalnoj sigurnosti.

- Ne šaljem trupe nigdje. Da ih šaljem, sigurno vam to ne bih rekao - kazao je Tramp novinarima.

Govoreći o sukobu, Tramp je Iran opisao kao ozbiljnu prijetnju svijetu, tvrdeći da su američke snage uništile ključne vojne kapacitete te zemlje, uključujući mornaricu, zrakoplovstvo i protivzračnu odbranu. Dodao je i da su iranski lideri eliminisani ili u bijegu, te da Teheran pokušava uspostaviti novo vodstvo.

Kritike NATO-a

Ponovo se osvrnuo na NATO, optužujući savez za nedostatak podrške.

- Branimo moreuz za sve ostale. A onda u slučaju NATO-a, oni ne žele da nam pomognu da branimo moreuz, i oni su ti kojima je to potrebno. Ali sada postaju mnogo ljubazniji jer vide moj stav. Postaju mnogo ljubazniji. Ali, što se mene tiče, prekasno je. Znate, Velika Britanija želi poslati nosače aviona sada. A ja sam rekao da želim nosače aviona prije rata. Ne želim ih nakon što rat bude dobijen", naveo je Tramp.

Razgovor s Netanjahuom

Tramp je potvrdio i da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu), rekavši da mu je savjetovao da ne napada iranska energetska postrojenja, što je, kako tvrdi, Netanjahu prihvatio.

Također je naglasio strateški značaj Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi većina svjetskih energetskih isporuka, posebno za Japan, Kinu i evropske zemlje, ističući da SAD štite taj pomorski pravac uprkos tome što same gotovo i ne zavise od njega.

Sastanku su prisustvovali i visoki američki zvaničnici, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa (J. D. Vance), državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) i ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth).

U kontekstu eskalacije sukoba, cijene nafte porasle su na čak 119 dolara po barelu, nakon što je Iran pokrenuo napade na energetska postrojenja širom Bliskog istoka, kao odgovor na izraelski udar na plinsko polje Južni Pars.

Uoči sastanka, Japan se pridružio vodećim evropskim državama u zajedničkoj izjavi o stabilizaciji energetskih tržišta, naglašavajući spremnost da doprinese osiguranju sigurnog prolaza kroz Hormuški moreuz.