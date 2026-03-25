Netanjahu najavio širenje operacija u Libanu

Izrael je objavio da "širi" svoju sigurnosnu zonu u južnom Libanu kako bi uklonio prijetnju protuoklopnih projektila.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je na društvenoj mreži X da će proširenje stvoriti "veći zaštitni pojas" i pomoći u sprječavanju moguće kopnene invazije na Izrael od strane Hezbolaha, militantne skupine koju podupire Iran.

Posljednjih dana izraelske snage uništile su više mostova na rijeci Litani, oko 30 kilometara od libanonsko-izraelske granice. Izraelski ministar obrane Izrael Kac izjavio je da je Hezbolah te prijelaze koristio za kretanje boraca i dopremu oružja.

Kac je u utorak dodao i da se deseci hiljada raseljenih stanovnika juga Libana neće moći vratiti južno od rijeke Litani sve dok se ne osigura sigurnost stanovnika sjevera Izraela.