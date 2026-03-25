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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu najavio širenje operacija u Libanu

Posljednjih dana izraelske snage uništile su više mostova na rijeci Litani, oko 30 kilometara od libanonsko-izraelske granice

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

25.3.2026

Izrael je objavio da "širi" svoju sigurnosnu zonu u južnom Libanu kako bi uklonio prijetnju protuoklopnih projektila.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je na društvenoj mreži X da će proširenje stvoriti "veći zaštitni pojas" i pomoći u sprječavanju moguće kopnene invazije na Izrael od strane Hezbolaha, militantne skupine koju podupire Iran.

Posljednjih dana izraelske snage uništile su više mostova na rijeci Litani, oko 30 kilometara od libanonsko-izraelske granice. Izraelski ministar obrane Izrael Kac izjavio je da je Hezbolah te prijelaze koristio za kretanje boraca i dopremu oružja.

Kac je u utorak dodao i da se deseci hiljada raseljenih stanovnika juga Libana neće moći vratiti južno od rijeke Litani sve dok se ne osigura sigurnost stanovnika sjevera Izraela.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# HEZBOLAH
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