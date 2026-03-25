Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TVRDE IZRAELSKI MEDIJI

Tramp bi do subote mogao objaviti prekid vatre s Iranom

Javni emiter navodi da bi Washington mogao privremeno obustaviti borbe kako bi otvorio vrata za pregovore s Teheranom

Donald Tramp. AP

Anadolija

25.3.2026

Izraelski zvaničnici procjenjuju da bi američki predsjednik Donald Tramp mogao objaviti prekid vatre s Iranom do subote, izvijestili su izraelski mediji u srijedu, prenosi Anadolu.

Javni emiter KAN, pozivajući se na informisani izraelski izvor, naveo je da je Tel Aviv zabrinut da bi Vašington mogao privremeno zaustaviti borbe kako bi otvorio vrata za pregovore s Teheranom.

Tramp bi mogao privremeno zaustaviti rat ako Iranci ponude "značajan ustupak", rekao je izvor, napominjući kako se Izrael pribojava da bi pauza u neprijateljstvima mogla doći u kritičnoj fazi rata.

KAN je naveo da koordinacija između Izraela i SAD-a ostaje "produktivna", te da se očekuje da će šef Centralne komande SAD-a uskoro posjetiti Izrael radi nastavka konsultacija.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.