Tramp bi do subote mogao objaviti prekid vatre s Iranom

Izraelski zvaničnici procjenjuju da bi američki predsjednik Donald Tramp mogao objaviti prekid vatre s Iranom do subote, izvijestili su izraelski mediji u srijedu, prenosi Anadolu.

Javni emiter KAN, pozivajući se na informisani izraelski izvor, naveo je da je Tel Aviv zabrinut da bi Vašington mogao privremeno zaustaviti borbe kako bi otvorio vrata za pregovore s Teheranom.

Tramp bi mogao privremeno zaustaviti rat ako Iranci ponude "značajan ustupak", rekao je izvor, napominjući kako se Izrael pribojava da bi pauza u neprijateljstvima mogla doći u kritičnoj fazi rata.

KAN je naveo da koordinacija između Izraela i SAD-a ostaje "produktivna", te da se očekuje da će šef Centralne komande SAD-a uskoro posjetiti Izrael radi nastavka konsultacija.