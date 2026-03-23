Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REZA PAHLAVI

Sina posljednjeg iranskog šaha Tramp i njegovi saradnici zovu "princ luzer"

Nikada ga nisu shvatali ozbiljno, pojasnio je Nasr

Reza Pahlavi. IRNA

A. O.

23.3.2026

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha Muhameda Reze Pahlavija (Mohammad Reza Pahlavi), nadao se da će, nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, doći do pada vlasti u Teheranu te da će upravo on postati lider znatno drugačije države.

Ipak, te želje mu se zasad nisu ostvarile. Aktuelna vlast u Iranu pokazala je veliku otpornost, uprkos činjenici da je u napadima ubijen veliki broj lidera i važnih figura.

Kao dodatni problem za Pahlavija izdvaja se i to što, iako se u više navrata dodvoravao američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), on nema naročito poštovanje prema njemu.

Takav odnos opisan je u tekstu New Yorkera, koji se poziva na izvore iz Trampove administracije i navodi da Pahlavi u Bijeloj kući ima prilično nezavidan nadimak.

- Iza scene, Tramp i njegovi saradnici Pahlavija zovu "princ luzer" - naveo je New Yorker.

Za komentar su se obratili i profesoru sa Univerziteta Johns Hopkins Valiju Nasru (Vali Nasr), koji je detaljnije objasnio zašto Pahlavi nije dio planova Bijele kuće kada je riječ o mogućoj budućoj vlasti u Iranu.

- Nikada ga nisu shvatali ozbiljno. Postoji razlika između organizacije na terenu i toga da vas neki ljudi vole. Ako želite biti ključni dio promjene režima, morate imati nešto na mjestu događaja, neku vrstu organizacije ili grupe - pojasnio je Nasr.

Pahlavi je, podsjetimo, sin posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut s vlasti 1979. godine tokom Islamske revolucije. 

Iste godine otišao je u SAD, a preminuo je 1980. godine u Egiptu.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# REZA PAHLAVI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.