Sina posljednjeg iranskog šaha Tramp i njegovi saradnici zovu "princ luzer"

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha Muhameda Reze Pahlavija (Mohammad Reza Pahlavi), nadao se da će, nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, doći do pada vlasti u Teheranu te da će upravo on postati lider znatno drugačije države.

Ipak, te želje mu se zasad nisu ostvarile. Aktuelna vlast u Iranu pokazala je veliku otpornost, uprkos činjenici da je u napadima ubijen veliki broj lidera i važnih figura.

Kao dodatni problem za Pahlavija izdvaja se i to što, iako se u više navrata dodvoravao američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), on nema naročito poštovanje prema njemu.

Takav odnos opisan je u tekstu New Yorkera, koji se poziva na izvore iz Trampove administracije i navodi da Pahlavi u Bijeloj kući ima prilično nezavidan nadimak.

- Iza scene, Tramp i njegovi saradnici Pahlavija zovu "princ luzer" - naveo je New Yorker.