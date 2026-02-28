Reza Pahlavi: Pobjeda je blizu

Prognani prijeestolonasljednik Irana Reza Pahlavi obratio se Irancima, poslije udara na Iran. Prenosimo ovo obraćanje:

- Moji dragi sunarodnici,

Pred nama su trenuci sudbine. Pomoć koju je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država obećao hrabrom narodu Irana sada je stigla. Ovo je humanitarna intervencija; njen cilj je Islamska Republika, njen represivni aparat i mašinerija ubijanja - a ne zemlja i veliki narod Irana.

Ali čak i sa dolaskom ove pomoći, konačna pobjeda će i dalje biti iskovana našim rukama. Mi, narod Irana, završit ćemo posao u ovoj posljednjoj bici. Vrijeme za povratak na ulice je blizu.

Sada kada se Islamska Republika raspada, moja poruka vojsci, policiji i sigurnosnim snagama zemlje je jasna: Vi ste se zakleli da štitite Iran i iranski narod - a ne Islamsku Republiku i njene vođe. Vaša dužnost je da branite narod, a ne režim koji je našu domovinu uzeo kao taoca putem represije i zločina. Pridružite se narodu i pomozite da se ostvari stabilan i siguran prelaz. U suprotnom, potonut ćete zajedno sa brodom koji tone Ajatolaha Homeinija i njegovog režima.

A predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, predsjedniku Trampu, poručujem sljedeće: Plemeniti narod Irana, uprkos divljačkoj represiji i masakrima ovog režima, izdržao je gotovo dva mjeseca sa neverovatnom hrabrošću. Sada vas molim da budete krajnje oprezni kako biste sačuvali živote civila i mojih sunarodnika. Narod Irana je vaš prirodni saveznik i saveznik slobodnog svijeta, i nikada neće zaboraviti vašu podršku u najtežem periodu savremene iranske historije.

A vama, moji dragi sunarodnici u Iranu:U ovim osjetljivim satima i danima, više nego ikad, moramo ostati usredsređeni na naš krajnji cilj: povratak Irana.

Molim vas da za sada ostanete u svojim domovima i sačuvate svoju sigurnost i sigurnost. Budite budni i spremni tako da, u pravi trenutak – koji ću vam tačno najaviti – možete izaći na ulice za konačnu akciju.

Pratite moje poruke preko društvenih mreža i satelitskih medija. Ako dođe do prekida interneta i satelitskog signala, ostat ću u kontaktu s vama preko radio-talasa. Veoma smo blizu konačne pobjede. Želim što prije biti uz vas kako bismo zajedno povratili i obnovili Iran.

Živio Iran,

Reza Pahlavi"