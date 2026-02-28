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Reza Pahlavi: Pobjeda je blizu

Vrijeme za povratak na ulice je blizu, poručio je

Reza Pahlavi. Screenshot

A. O.

28.2.2026

Prognani prijeestolonasljednik Irana Reza Pahlavi obratio se Irancima, poslije udara na Iran. Prenosimo ovo obraćanje:

- Moji dragi sunarodnici,

Pred nama su trenuci sudbine. Pomoć koju je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država obećao hrabrom narodu Irana sada je stigla. Ovo je humanitarna intervencija; njen cilj je Islamska Republika, njen represivni aparat i mašinerija ubijanja - a ne zemlja i veliki narod Irana.

Ali čak i sa dolaskom ove pomoći, konačna pobjeda će i dalje biti iskovana našim rukama. Mi, narod Irana, završit ćemo posao u ovoj posljednjoj bici. Vrijeme za povratak na ulice je blizu.

Sada kada se Islamska Republika raspada, moja poruka vojsci, policiji i sigurnosnim snagama zemlje je jasna: Vi ste se zakleli da štitite Iran i iranski narod - a ne Islamsku Republiku i njene vođe. Vaša dužnost je da branite narod, a ne režim koji je našu domovinu uzeo kao taoca putem represije i zločina. Pridružite se narodu i pomozite da se ostvari stabilan i siguran prelaz. U suprotnom, potonut ćete zajedno sa brodom koji tone Ajatolaha Homeinija i njegovog režima.

A predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, predsjedniku Trampu, poručujem sljedeće: Plemeniti narod Irana, uprkos divljačkoj represiji i masakrima ovog režima, izdržao je gotovo dva mjeseca sa neverovatnom hrabrošću. Sada vas molim da budete krajnje oprezni kako biste sačuvali živote civila i mojih sunarodnika. Narod Irana je vaš prirodni saveznik i saveznik slobodnog svijeta, i nikada neće zaboraviti vašu podršku u najtežem periodu savremene iranske historije.

A vama, moji dragi sunarodnici u Iranu:U ovim osjetljivim satima i danima, više nego ikad, moramo ostati usredsređeni na naš krajnji cilj: povratak Irana.

Molim vas da za sada ostanete u svojim domovima i sačuvate svoju sigurnost i sigurnost. Budite budni i spremni tako da, u pravi trenutak – koji ću vam tačno najaviti – možete izaći na ulice za konačnu akciju.

Pratite moje poruke preko društvenih mreža i satelitskih medija. Ako dođe do prekida interneta i satelitskog signala, ostat ću u kontaktu s vama preko radio-talasa. Veoma smo blizu konačne pobjede. Želim što prije biti uz vas kako bismo zajedno povratili i obnovili Iran.

Živio Iran,

Reza Pahlavi"

# IRAN
# SAD
# IZRAEL
# REZA PAHLAVI
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