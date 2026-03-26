Netanjahu: Nastavljamo napade na Iran punom snagom

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da Izrael nastavlja napade na Iran "punom snagom", u kratkoj video poruci u kojoj je govorio o najnovijim akcijama.

On je pohvalio ubistvo komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde Alireze Tangsirija, ističući njegovu ulogu.

- Nastavljamo da napadamo punom snagom mete iranskog terorističkog režima. Sinoć smo eliminisali komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde. Ova osoba ima mnogo krvi na rukama, a takođe je bila odgovorna za vođenje zatvaranja Hormuškog moreuza - rekao je Netanjahu.

Dodao je da to vidi kao primjer saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ovo je još jedan primjer saradnje između nas i našeg saveznika, Sjedinjenih Država, u ostvarivanju naših zajedničkih ratnih ciljeva - poručio je Netanjahu.