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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu: Nastavljamo napade na Iran punom snagom

Ovo je još jedan primjer saradnje između nas i našeg saveznika, Sjedinjenih Država, u ostvarivanju naših zajedničkih ratnih ciljeva, rekao je

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

26.3.2026

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da Izrael nastavlja napade na Iran "punom snagom", u kratkoj video poruci u kojoj je govorio o najnovijim akcijama.

On je pohvalio ubistvo komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde Alireze Tangsirija, ističući njegovu ulogu.

- Nastavljamo da napadamo punom snagom mete iranskog terorističkog režima. Sinoć smo eliminisali komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde. Ova osoba ima mnogo krvi na rukama, a takođe je bila odgovorna za vođenje zatvaranja Hormuškog moreuza - rekao je Netanjahu.

Dodao je da to vidi kao primjer saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ovo je još jedan primjer saradnje između nas i našeg saveznika, Sjedinjenih Država, u ostvarivanju naših zajedničkih ratnih ciljeva - poručio je Netanjahu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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