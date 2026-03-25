Tramp odbacio prijedlog Netanjahua da pozovu iransku javnost na rušenje režima

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je prijedlog izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da javno podstakne ustanak u Iranu, prema medijskom izvještaju u srijedu.

Netanjahu je predložio da pozovu Irance da izađu na ulice tokom nedavnog razgovora, ali se Tramp usprotivio toj ideji, upozoravajući da bi demonstranti mogli biti "pokošeni", izvijestio je Axios, pozivajući se na američke i izraelske izvore upoznate s razgovorom.

Navodi se da izraelski zvaničnici vjeruju da bi nedavni napadi usmjereni na visoke iranske ličnosti, uključujući sigurnosne zvaničnike, mogli oslabiti režim i stvoriti uslove za nemire. Ali malo Iranaca se pridružilo protestima tokom godišnjeg festivala vatre.

U izvještaju se dodaje da, iako je Netanjahu i dalje skeptičan u pogledu postizanja dogovora s Iranom, Tramp je "još uvijek zainteresiran za diplomatski put koji bi ostavio ono što je ostalo od režima na snazi".

SAD i Izrael izvode zračne napade na Iran od 28. februara, u kojima je do sada poginulo više od 1.340 ljudi. Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, zajedno s Jordanom, Irakom i zemljama Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, a istovremeno remeteći globalna tržišta i avijaciju.