Tramp: Rekao sam Netanjahuu da prestane da napada iranske energetske objekte

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu poručio da prestane sa napadima na iranska energetska postrojenja.

Odgovarajući na pitanja novinara u Ovalnom kabinetu, Tramp je naveo da je tokom razgovora sa Netanjahuom razmatrao izraelski udar na iransko gasno polje Južni Pars i da je jasno rekao izraelskom premijeru da ne nastavlja dalje napade na iranska naftna i gasna postrojenja, prenosi Guardian.

- Da, jesam, rekao sam mu da to ne radi... I on to neće uraditi. Nismo o tome detaljno raspravljali. Mi djelujemo nezavisno, ali se odlično slažemo. Koordinirano je. Ipak, povremeno može nešto poduzeti, i ako meni to ne bude odgovaralo - kazao je Tramp.