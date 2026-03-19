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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Rekao sam Netanjahuu da prestane da napada iranske energetske objekte

Rekao sam mu da to ne radi, izjavio je

Tramp i Netanjahu. AP

M. Až.

19.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu poručio da prestane sa napadima na iranska energetska postrojenja.

Odgovarajući na pitanja novinara u Ovalnom kabinetu, Tramp je naveo da je tokom razgovora sa Netanjahuom razmatrao izraelski udar na iransko gasno polje Južni Pars i da je jasno rekao izraelskom premijeru da ne nastavlja dalje napade na iranska naftna i gasna postrojenja, prenosi Guardian.

- Da, jesam, rekao sam mu da to ne radi... I on to neće uraditi. Nismo o tome detaljno raspravljali. Mi djelujemo nezavisno, ali se odlično slažemo. Koordinirano je. Ipak, povremeno može nešto poduzeti, i ako meni to ne bude odgovaralo - kazao je Tramp.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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