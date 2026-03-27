Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

G7 APEL

Sedam zemalja traži prekid napada na civile u Iranu

Među njima je i SAD

Amin Ahouei

B. A.

27.3.2026

Ministri vanjskih poslova članica G7 danas su pozvali na hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu u ratu u Iranu.

U zajedničkoj izjavi, dogovorenoj drugoga dana sastanka u Francuskoj, ministri su naglasili važnost smanjenja utjecaja sukoba na regionalne partnere, civilno stanovništvo i ključnu infrastrukturu.

- Fokusirali smo se na vrijednost partnerstava, koordinacije i inicijativa podrške, uključujući ublažavanje globalnih ekonomskih šokova, poput poremećaja u komercijalnim lancima opskrbe koji pogađaju ekonomski, energetski i komercijalni sektor, a direktno utiču na naše građane - navodi se u izjavi dostupnoj Reutersu.

Ministri su također istaknuli potrebu za osiguranjem sigurne i besplatne plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Članice G7 su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Japan, dok Europska unija učestvuje kao stalni član bez predsjedavanja ili domaćinstva summita.

# IRAN
# SAD
# G7
# PREKID NAPADA
# CIVILI
# CIVILNA INFRASTRUKTURA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.