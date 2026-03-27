Sedam zemalja traži prekid napada na civile u Iranu

Ministri vanjskih poslova članica G7 danas su pozvali na hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu u ratu u Iranu.

U zajedničkoj izjavi, dogovorenoj drugoga dana sastanka u Francuskoj, ministri su naglasili važnost smanjenja utjecaja sukoba na regionalne partnere, civilno stanovništvo i ključnu infrastrukturu.

- Fokusirali smo se na vrijednost partnerstava, koordinacije i inicijativa podrške, uključujući ublažavanje globalnih ekonomskih šokova, poput poremećaja u komercijalnim lancima opskrbe koji pogađaju ekonomski, energetski i komercijalni sektor, a direktno utiču na naše građane - navodi se u izjavi dostupnoj Reutersu.

Ministri su također istaknuli potrebu za osiguranjem sigurne i besplatne plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Članice G7 su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Japan, dok Europska unija učestvuje kao stalni član bez predsjedavanja ili domaćinstva summita.