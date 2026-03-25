Cijene nafte pale za četiri posto nakon što su SAD predložile Iranu mirovni plan

Cijene nafte pale su za oko četiri posto nakon izvještaja da su Sjedinjene Američke Države poslale Iranu prijedlog s 15 tačaka s ciljem okončanja rata, što je potaknulo spekulacije o mogućem napretku ka prekidu vatre.

Brent nafta pala je za 3,96 dolara, odnosno 3,8 posto, na 100,53 dolara po barelu, dok je američka WTI sirova nafta pala za 3,57 dolara, odnosno 3,9 posto, na 88,78 dolara, prenosi Reuters.

Prema navodima iranskog zvaničnika, Pakistan je predao američki prijedlog Teheranu, a Pakistan ili Turska mogli bi biti domaćini razgovora o deeskalaciji sukoba. Iran je, međutim, negirao da su održani direktni pregovori.

Analitičari kompanije Ritterbusch and Associates naveli su da je pad cijena povezan s američkim planom, ali da tržište ostaje osjetljivo na nove skokove dok se ne pokaže konkretan napredak.

Rat je gotovo zaustavio transport nafte i LNG-a kroz Hormuški moreuz. Međunarodna agencija za energiju (IEA) ocijenila je da je riječ o najvećem poremećaju snabdijevanja naftom u historiji. Procjenjuje se da je izgubljeno oko 20 miliona barela dnevno, odnosno 500 miliona barela za 25 dana.

Zaljevske arapske države upozorile su UN da im iranski napadi na infrastrukturu predstavljaju egzistencijalnu prijetnju, a visoki komesar UN-a za ljudska prava ocijenio je da bi mogli predstavljati ratne zločine.

Kako bi nadoknadila poremećaje u Hormuzu, Saudijska Arabija je povećala izvoz preko luke Yanbu na Crvenom moru na gotovo četiri miliona barela dnevno, što je nagli rast u odnosu na period prije izbijanja rata.