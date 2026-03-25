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POKLON VELIKE VRIJEDNOSTI

Tramp tvrdi: Iran poslao "ogroman dar", SAD preuzima kontrolu nad ključnim prolazom

Poruka iz Teherana, kaže, dokaz spremnosti na dogovor

Donald Trump. Screenshot

B. A.

25.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, naglašavajući da je iransko vodstvo poslalo "značajnu nagradu" povezanu s Hormuškim moreuzom i prometom nafte.

Hormuški moreuz

Govoreći novinarima u Ovalnom uredu Bijele kuće, Tramp je naveo da je dar poslan u ponedjeljak, a stigao već narednog dana.

- Sklopit će dogovor. Uradili su nešto zaista nevjerovatno. Dali su nam dar - kazao je Tramp.

Dodao je da se radi o poklonu velike vrijednosti, ali nije želio otkriti detalje, osim da je povezan s naftom i plinom te strateškim prolazom kroz Hormuški moreuz.

Milionski iznosi za prolaz

Iranski režim je ranije, prema izvještajima, naplaćivao pojedinim tankerima milionske iznose za prolaz kroz ovaj ključni pomorski koridor. Tramp je istakao da je posljednji potez Teherana "vrlo značajan".

- To mi govori da imamo posla s ozbiljnim ljudima. Rekli su da će to učiniti i ispunili su obećanje. Samo su oni to mogli uraditi - rekao je.

Govoreći o kontroli nad Hormuškim moreuzom, Tramp je poručio da će SAD imati potpunu kontrolu nad onim što im je važno.

- Neće imati određene stvari. Sve počinje s tim da neće imati nuklearno oružje, a s tim su se složili. Neće biti obogaćivanja, ništa od toga. Nalazimo se u izuzetno jakoj pregovaračkoj poziciji - istakao je.

Pregovori sa iranskom stranom

Pregovore sa iranskom stranom, kako je naveo, vode državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) i potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance).

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# NAFTA
# HORMUŠKI MOREUZ
# DONALD TRUMP
# NI SUKOVI
# TVRDNJA
# "OGROMAN DAR"
# POKLON VELIKE VRIJEDNOSTI
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