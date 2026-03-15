Pušteno 400 miliona barela nafte iz strateških rezervi: Uskoro će početi stizati

Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je da će nafta iz strateških rezervi uskoro početi pristizati na svjetska tržišta.

IEA je odlučila pustiti 400 miliona barela nafte kako bi ublažila poremećaje na tržištu energije. Prema organizaciji, zalihe će biti odmah dostupne u regiji Azije i Oceanije, dok bi u Evropi i Amerikama trebale početi pristizati krajem marta.

Odluku su u srijedu podržale sve 32 članice IEA-e, uključujući Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i mnoge druge razvijene zemlje, kako bi se odgovorilo na izazove koje agencija opisuje kao "bez presedana".

Riječ je o više nego dvostruko većoj količini od dosad najvećeg puštanja nafte iz strateških rezervi, koje su članice IEA-e provele nakon što je Rusija u februaru 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Cijene nafte sada su gotovo četvrtinu više nego na početku rata na Bliskom istoku prije dvije sedmice.