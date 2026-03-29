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IZRAEL POTVRDIO UDARE

Eksplozije u Teheranu: Pogođeni vojni i civilni objekti

IDF je saopćio da su gađali skladišta i lokacije za proizvodnju oružja, kao i sisteme protuzračne odbrane

Napadnuti iranski gradovi. Screenshot / Platforma X

A. O.

29.3.2026

Nekoliko jakih eksplozija odjeknulo je istočnim i zapadnim dijelovima Teheran (Tehran), pri čemu su pogođeni vojni centri, ali i civilna područja.

Napadi nisu bili ograničeni samo na prijestolnicu. U Isfahan su zabilježeni udari dronom, kao i aktivacija sistema protuzračne odbrane.

Također, u provinciji Huzestan (Khuzestan) pogođena je vodna infrastruktura.

Mediji navode da su se eksplozije tokom noći mogle čuti i u Karadž (Karaj), gradu zapadno od Teherana.

Snimci iz više iranskih gradova pokazuju val eksplozija u nekoliko područja.

Izraelska vojska (Israel Defense Forces) objavila je da je završila novi val udara na Iran samo nekoliko sati nakon što su se čule masivne eksplozije širom prijestolnice.

IDF je saopćio da su gađali skladišta i lokacije za proizvodnju oružja, kao i sisteme protuzračne odbrane.

# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
# ISFAHAN
# IZRAELSKA VOJSKA
# IDF
# KHUZESTAN
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