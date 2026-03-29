Izrael uhapsio 18 osoba tokom protesta protiv rata u Iranu

Izraelska policija uhapsila je u subotu 18 osoba u Tel Avivu i Haifi tokom protesta protiv rata u Iranu, prema izvještajima medija.

List Yedioth Ahronoth navodi da je 13 osoba privedeno tokom demonstracija na Trgu Habima u centru Tel Aviva.

Policija je saopštila da su demonstranti remetili javni red i nisu poštovali uputstva policajaca.

List navodi da je tokom skupa došlo do sukoba između demonstranata i policije, što je dovelo do hapšenja nekoliko osoba koje je policija opisala kao "izgrednike".

Još pet osoba je uhapšeno tokom odvojenog protesta u kojem je učestvovalo 100 demonstranata na raskrsnici Horev u sjevernom gradu Haifi, dodaje list.

Policija je saopštila da su hapšenja izvršena zbog onoga što su opisali kao remećenje javnog reda.