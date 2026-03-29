Iranci poručili američkim vojnicima: Čekamo spremni, zapalit ćemo vas

Govornik iranskog parlamenta Muhamed Bager Halibaf (Mohammad Bagher Qalibaf) uputio je oštre prijetnje Sjedinjenim Američkim Državama. - Čekamo dolazak američkih trupa na kopnu kako bismo ih zapalili i zauvijek kaznili njihove regionalne partnere poručio je. Halibaf je dodatno naglasio da Iran ne pokazuje znakove povlačenja: - Naša paljba se nastavlja. Naši projektili su spremni. Naša odlučnost i vjera su porasle.

Takve izjave dolaze u trenutku kada se regionalne sile spremaju za sastanak u Pakistanu s ciljem da pronađu rješenje za eskalirajući sukob na Bliskom istoku. Istovremeno, oko 2.500 američkih marinaca raspoređeno je u regiji, dok su se jemenski Huti, saveznici Irana, uključili u sukob koji traje već mjesec dana. Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije, princ Faisal bin Farhan, došao je u Pakistan gdje će biti učesnik u diplomatskim razgovorima. Očekuje se dolazak visokih zvaničnika iz Turske i Egipta, a fokus će biti na deeskalaciji sukoba i političkom dijalogu. Sukob već ima ozbiljne velike globalne posljedice. Isporuke nafte i plina Poremećene su isporuke nafte i prirodnog plina, što je dovelo do rasta cijena i nestašica đubriva, dok je avio saobraćaj dodatno otežan. Posebnu zabrinutost izaziva kontrola Irana nad Hormuškim moreuzom, ključnim prolazom za svjetsku trgovinu energentima. Situaciju dodatno komplikuje mogućnost novih napada Huta na brodove u moreuzu Bab el-Mandeb, kroz koji prolazi oko 12 posto svjetske trgovine. U međuvremenu, savjetnik Ujedinjenih Arapskih Emirata Anvar Gargaš (Anwar Gargash) ocijenio je Iran kao "glavnu prijetnju" sigurnosti zemalja Perzijskog zaljeva, pozivajući na jasne garancije da se napadi neće ponoviti, kao i na odštetu za pogođenu civilnu infrastrukturu.

Poglavar Katoličke crkve, papa Lav XIV, osudio je pokušaje opravdavanja rata religijom. Tokom mise na Cvjetnicu poručio je da je "Bog kralj mira koji odbacuje nasilje" i naglasio da se rat ne može pravdati vjerom. Na terenu, sukobi ne prestaju. Novi napadi Izraelska vojska potvrdila je nove napade na ciljeve u Teheranu, dok je Iran lansirao projektile prema Izraelu. U Gazi je u izraelskim napadima ubijeno najmanje šest Palestinaca, dok su napadi zabilježeni i u Irbilu u Iraku, gdje su mete bile američke baze i diplomatska predstavništva. Iranska Revolucionarna garda dodatno je zaprijetila da bi izraelski i američki univerziteti u regiji mogli postati "legitimne mete" ukoliko Vošington (Washington) ne osudi napade na iranske obrazovne institucije.