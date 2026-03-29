Amerika se pozvala na vjeru i kršćanstvo, Papa Lav poručio da su liderske ruke zaprljane krvlju

Papa Lav XIV danas je izjavio da Bog odbacuje molitve vođa koji započinju ratove, čije su ruke “pune krvi”, u snažnoj poruci dok rat u Iranu ulazi u drugi mjesec.

Obraćajući se desecima hiljada vjernika na Cvjetnicu na Trgu svetog Petra u Rimu, papa je naglasio da se Isus ne može koristiti kao opravdanje za rat.

Isus odbacuje rat

- Ovo je naš Bog: Isus, Kralj mira, koji odbacuje rat, kojega nitko ne može koristiti da bi opravdao rat - rekao je prvi američki papa okupljenima na vatikanskom trgu.

- Isus ne sluša molitve onih koji ratuju, već ih odbacuje govoreći: Premda puno molite, ja neću slušati te molitve jer vaše su ruke pune krvi - rekao je, pozvavši se na biblijski odlomak.

Lav nije imenovao nijednog svjetskog vođu, ali u posljednjih nekoliko sedmica pojačava kritike zbog rata u Iranu.

Papa, poznat po pažljivom odabiru riječi, više je puta pozvao na hitan prekid vatre u sukobima, a u ponedjeljak je izjavio da neselektivni vojni zračni napadi trebaju biti zabranjeni.

Neki američki dužnosnici koristili su jezik kršćanstva da opravdaju zajedničke američko-izraelske napade na Iran 28. februara, nakon kojih se sukob proširio.

Nesalomljivo jedinstvo

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) u srijedu je u Pentagonu održao mjesečno kršćansko bogoslužje, moleći da "svaki metak pronađe svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije", te za "neslomljivo jedinstvo i silovito djelovanje protiv onih koji ne zaslužuju milost".