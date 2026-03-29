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SNAŽNA PORUKA

Amerika se pozvala na vjeru i kršćanstvo, Papa Lav poručio da su liderske ruke zaprljane krvlju

Lav nije imenovao nijednog svjetskog vođu, ali u posljednjih nekoliko sedmica pojačava kritike zbog rata u Iranu

Papa Lav XIV. Anadolija

B. S.

29.3.2026

Papa Lav XIV danas je izjavio da Bog odbacuje molitve vođa koji započinju ratove, čije su ruke “pune krvi”, u snažnoj poruci dok rat u Iranu ulazi u drugi mjesec.

Obraćajući se desecima hiljada vjernika na Cvjetnicu na Trgu svetog Petra u Rimu, papa je naglasio da se Isus ne može koristiti kao opravdanje za rat.

Isus odbacuje rat

- Ovo je naš Bog: Isus, Kralj mira, koji odbacuje rat, kojega nitko ne može koristiti da bi opravdao rat - rekao je prvi američki papa okupljenima na vatikanskom trgu.

 - Isus ne sluša molitve onih koji ratuju, već ih odbacuje govoreći: Premda puno molite, ja neću slušati te molitve jer vaše su ruke pune krvi - rekao je, pozvavši se na biblijski odlomak.

Lav nije imenovao nijednog svjetskog vođu, ali u posljednjih nekoliko sedmica pojačava kritike zbog rata u Iranu.

Papa, poznat po pažljivom odabiru riječi, više je puta pozvao na hitan prekid vatre u sukobima, a u ponedjeljak je izjavio da neselektivni vojni zračni napadi trebaju biti zabranjeni.

Neki američki dužnosnici koristili su jezik kršćanstva da opravdaju zajedničke američko-izraelske napade na Iran 28. februara, nakon kojih se sukob proširio.

Nesalomljivo jedinstvo

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) u srijedu je u Pentagonu održao mjesečno kršćansko bogoslužje, moleći da "svaki metak pronađe svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije", te za "neslomljivo jedinstvo i silovito djelovanje protiv onih koji ne zaslužuju milost".

Papa Lav se pozvao na biblijski odlomak u kojem je Isus, neposredno prije uhićenja, kritizirao jednog sljedbenika koji je mačem udario osobu koja ga je uhitila.

- Isus se nije naoružao niti se branio niti je vodio ikakav rat. Otkrio je blago lice Boga koji uvijek odbacuje nasilje. Umjesto da spasi sebe, dopustio je da bude pribijen na križ - rekao je Lav.

# IZRAEL
# IRAN
# AMERIKA
# PAPA LAV XIV
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