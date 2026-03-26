Delegacija HDZ-a posjetila Papu: Čović ga pozvao u Mostar i poklonio mu dres Zrinjskog

Delegacija HDZ-a BiH, koju su činili politički predstavnici Hrvata iz izvršne i zakonodavne vlasti, prisustvovala je danas audijenciji kod pape Lava XIV u Vatikanu, gdje su razgovarali o stanju u Bosni i Hercegovini i njenom evropskom putu.

Delegaciju su predvodili predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, a među članovima su bili i zastupnica u Predstavničkom domu Darijana Filipović te zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić.

Tokom susreta, zvaničnici su izrazili zahvalnost Svetoj Stolici na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, uz poseban naglasak na položaj katoličkog hrvatskog naroda.

- Svetom Ocu sam prenijela našu misao koja duboko odražava stvarnost: "Ako nema Hrvata u BiH, nema ni Katoličke crkve u BiH". Zamolila sam ga da ovu misao prihvati kao apel za očuvanje zajednice koja je stoljećima bila dio BiH i želi ostati njen aktivan i ravnopravan sudionik. U cilju osiguranja ravnopravnosti, hrvatski narod vidi evropski put BiH kao garanciju stabilnosti i pravednijeg društva za sve njene narode - izjavila je Krišto, dodajući da je upućen i zvaničan poziv Papi da posjeti BiH.

Značaj odnosa s Vatikanom

Čović je istakao značaj odnosa s Vatikanom, naglasivši političku i moralnu dimenziju te podrške.

- Ovo su susreti od posebnog značaja. Svetom Ocu smo prenijeli zahvale za stalnu podršku i brigu za katolički puk, ali smo ga i upoznali sa situacijom u BiH. Bosna i Hercegovina nema mnogo tako istinskih i posvećenih prijatelja kao što su Država Vatikan i naša Crkva. Za nas je ovo bila inspiracija i podstrek da nastavimo raditi na osiguranju stabilne i evropske budućnosti BiH, kao i na izgradnji pravedne države u kojoj će hrvatski narod biti potpuno ravnopravan s druga dva konstitutivna naroda - poručio je Čović.

Pokloni za Papu

Zastupnica Darijana Filipović kazala je kako ohrabruje činjenica da se stavovi Vatikana o budućnosti Bosne i Hercegovine podudaraju s ciljevima koje zastupaju hrvatski politički predstavnici.

- Ova posjeta, iako državnička, ne može se odvojiti od osjećaja lične vjere, koja nas dodatno usmjerava prema uvažavanju i dijalogu u ukupnom političkom djelovanju - rekla je Filipović.

Na kraju audijencije, delegacija je papi Lavu XIV uručila prigodne poklone. Među njima se izdvaja statua bosanske kraljice Katarine Kosače, koja je sahranjena u rimskoj crkvi Santa Maria in Aracoeli.

Posebnu pažnju privukao je poklon Dragana Čovića – dres HŠK Zrinjski iz Mostara, s ispisanom posvetom i pozivom Papi da naredne godine posjeti Mostar, o čemu je prethodno upoznat i mostarski biskup Petar Palić.